Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал US Open

Второй номер мирового рейтинга в женском одиночном разряде, белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале Соболенко одолела 12-ю ракетку мира, американку Эмму Наварро. Встреча продлилась 1 час и 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Таким образом, белоруска вышла второй год подряд в финал турнира серии Большого шлема на хардовом корте в США.

В финале соревнований Арина Соболенко встретится с шестым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации, американкой Джессикой Пегулой, которая в параллельном матче победила чешку Каролину Мухову.

Финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису состоится 8 сентября.

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