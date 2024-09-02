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Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла в четвертьфинал US Open

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Анна Данилина и Харри Хелиоваара
Анна Данилина и Харри Хелиоваара. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина продолжает успешную защиту титула на Открытом чемпионате США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Данилина проводила матч в смешанном парном разряде вместе с финским теннисистом Харри Хелиоваарой. Действующие чемпионы US Open в миксте встречались на стадии второго круга с дуэтом испанки Кристины Букши и представительницы Бельгии Йораны Влигены.

Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Данилиной и Хелиоваары.

В четвертьфинале казахстанско-финский тандем сыграет с американской парой Тейлор Таунсенд и Дональд Янг. Встреча пройдет в ночь с 2-го на 3-е сентября в 00:00 по казахстанскому времени.

Напомним, Анна Данилина также продолжает успешное выступление и в женском парном разряде. В дуэте с российской теннисисткой Ириной Хромачевой они пробились в третий круг US Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155938-kazahstanskaya-tennisistka-anna-danilina-vyshla-v-chetvertfinal-us-open/

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