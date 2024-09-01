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Первая ракетка Казахстана сенсационно вышла в третий круг US Open

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала вторую победу на Открытом чемпионате США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с россиянкой Ириной Хромачевой встретилась на хардовом корте US Open с американским дуэтом Каролин Доулхайд и Дезире Кравчик — четвертыми сеяными и одними из главных фаворитов турнира.

Матч продолжался 1 час и 26 минут и завершился победой Данилиной и Хромачевой со счетом 6:3, 6:4.

Казахстанка с напарницей совершили три двойные ошибки, сделали две подачи навылет и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11.

На стадии третьего круга они поспорят с тандемом представительницы Словакии Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс.

Напомним, ранее лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде с победы начала защиту титула в миксте вместе с финном Харри Хелиоваарой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155681-pervaya-raketka-kazahstana-sensacionno-vyshla-v-tretiy-krug-us-open/

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