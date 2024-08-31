Чемпионка US Open из Казахстана успешно начала защиту титула

Казахстанка Анна Данилина с победы стартовала на Открытом чемпионате США по теннису 2024 года в смешанном парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.
В этой дисциплине спортсменка выступает вместе с финном Харри Хелиоваарой. Их дуэт стал чемпионом US Open в прошлом сезоне.
В нынешнем розыгрыше казахстанка и финн стартовали матчем с канадкой Габриэлой Дабровски и британцем Джо Солсбери, которые получили первый номер посева.
Данилина и Хелиоваара одержали волевую победу на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 4:6, 7:6 (7:5), 10-8. Соперники провели на корте 1 час 38 минут.
Во втором круге казахстанско-финский дуэт сыграет с испанкой Кристиной Буксой и бельгийцем Йораном Флигеном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155477-chempionka-us-open-iz-kazahstana-uspeshno-nachala-zashchitu-titula/