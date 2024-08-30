Юлия Путинцева вылетела с US Open в парном разряде

Казахстанка Юлия Путинцева выбыла с Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде после поражения в первом круге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка стартовала на US Open в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес. В первом круге им противостояли канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф, которые посеяны под первым номером.

Путинцева и Фернандес уступили в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

Таким образом, Путинцева продолжит выступление на US Open только в одиночном разряде. В этой категории она вышла в третий круг и осталась единственной представительницей Казахстана после снятия Елены Рыбакиной.

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