Юлия Путинцева вышла во второй круг US Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала первую победу на турнире серии Большого шлема в США "US Open", передает корреспондент NUR.KZ.

На старте Открытого чемпионата США по теннису казахстанская теннисистка, занимающая 32-е место в мировом рейтинге (WTA), встречалась с представительницей Чехии Линдой Носковой (25 WTA).

Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом - 7:6, 6:4 - в пользу Юлии Путинцевой.

Таким образом, казахстанка вышла во второй круг, где сыграет с китайской спортсменкой Синьюй Ван, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Напомним, ранее, в следующую стадию также вышла лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Четвертая ракетка мира одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

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