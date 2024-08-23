Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на US Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала имя соперницы, с которой проведет матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, начнет свое выступление на турнире серии Большого шлема против представительницы Австралии Дестани Айявы (134 номер WTA).

Противостояние теннисисток пройдет на хардовом корте 27 августа в 20:00 по казахстанскому времени.

Ранее Елена Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества со своим личным тренером Стефано Вуковым. 37-летний хорватский специалист тренировал спортсменку с 2019 года.

Отметим, что казахстанский теннисист Тимофей Скатов, который пробился в основную сетку US Open через квалификацию, также узнал соперника по первому кругу. Пятая ракетка страны сыграет с поляком Хубертом Хуркачем — седьмым номером мирового рейтинга.

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