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Казахстанские теннисисты узнали первых соперников на US Open — 2024

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В четверг прошла жеребьевка US Open — последнего в сезоне турнира Большого шлема. Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт соревнований.

В женской одиночной сетке страну представят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. В мужскую заявлены Александр Бублик и Александр Шевченко. Тимофей Скатов сохраняет шанс пробиться в основной турнир через квалификацию.

Путинцева, получившая 30-й номер посева, в первом круге сыграет с чешкой Линдой Носковой (35 номер рейтинга WTA). Рыбакина, которая посеяна четвертой, встретится на старте с одной из победительниц квалификации.

Бублик получил 27-й номер посева. В первом круге ему будет противостоять Цзюнчэн Шан (77 номер рейтинга ATP). Шевченко на старте US Open встретится с немцем Домиником Кепфером (80).

Хардовый турнир Большого шлема в Нью-Йорке пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2152309-kazahstanskie-tennisisty-uznali-pervyh-sopernikov-na-us-open-2024/

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