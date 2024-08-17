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Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в США после победы над второй ракеткой мира

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей спортсменки по третьему кругу стала Паула Бадоса. Казахстанка занимает 34-е место в мировом рейтинге, испанка — 36-е.

Матч завершился победой Бадосы в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

В четвертьфинале испанка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Путинцева, в прошлом круге обыгравшая вторую ракетку мира американку Коко Гауфф, завершила выступление в одиночном разряде.

При этом в парной сетке казахстанка пробилась в полуфинал вместе с канадкой Лейлой Фернандес. В четвертьфинале их дуэт со счетом 2:6, 6:1, 10-6 обыграл чешку Каролину Синякову и американку Тейлор Таунсенд, которые были посеяны под первым номером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2150014-yuliya-putinceva-vyletela-turnira-v-ssha-posle-sensacionnoy-pobedy-nad-vtoroy-raketkoy-mira/

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