Юлия Путинцева сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в США

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева обыграла американку Коко Гауфф на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках второго круга соревнований. Путинцева на данный момент занимает 34-е место в мировом рейтинге, Гауфф — второе.

Матч завершился в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

В третьем круге Путинцева оспорит путевку в четвертьфинал с испанкой Паулой Бадосой. Напомним, для казахстанки это первый турнир после снятия с Олимпиады-2024 из-за травмы колена.

Ранее во втором круге соревнований в Цинциннати вылетела первая ракетка страны Елена Рыбакина.

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