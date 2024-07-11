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Елена Рыбакина проиграла в полуфинале Уимблдона-2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинальном матче Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, встретилась с чешкой Барборой Крейчиковой — 32-й ракеткой планеты.

Матч продлился максимальные три сета. Крейчикова одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Рыбакина реализовала три из девяти брейк-пойнтов, выполнила восемь эйсов и допустила три двойных ошибки.

Крейчикова в финале Уимблдона-2024 встретится с итальянкой Ясмине Паолини (7 номер рейтинга WTA), которая пробилась в решающий матч благодаря победе над хорваткой Донной Векич (37) со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2132712-elena-rybakina-proigrala-v-polufinale-uimbldona-2024/

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