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Казахстанский теннисист выиграл второй матч за день на юниорском Уимблдоне

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в одиночном юниорском разряде Амир Омарханов успешно стартовал на Уимблдоне-2024 и в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

В парном разряде на травяном турнире Большого шлема 16-летний спортсмен выступает вместе с россиянином Тимофеем Дерепаско. В первом круге они встретились с бразильцем Энцо Кольманном де Фрейтасом и немцем Томом Сикенбергером.

Омарханов и Дерепаско одержали волевую победу со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 10-8. Матч продлился 1 час 30 минут.

В следующем круге казахстанско-российский дуэт сыграет с американцами Кайлом Биганом и Джаггером Личем, которые получили третий номер посева.

Для Омарханова победа стала второй за день на Уимблдоне. Ранее в среду он вышел в третий круг в одиночном разряде. Примечательно, что на следующей стадии 16-летний спортсмен также сыграет с Биганом.

В парной сетке среди юниорок победой отметился полностью казахстанский дуэт. Асылжан Арыстанбекова и Соня Жиенбаева обыграли американку Кристашу Макнил и словачки Мию Поганкову со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Во втором круге представительницы республики встретятся со словачкой Ренатой Ямриховой и японкой Эни Койке, которые получили третий номер посева.

Для Жиенбаевой победа также стала второй за день. Ранее она успешно провела доигровку перенесенного матча с Койке и вышла в третий круг в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2132109-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-vtoroy-match-za-den-na-yuniorskom-uimbldone/

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