Казахстанская теннисистка вышла в третий круг юниорского Уимблдона

Теннисистка Соня Жиенбаева, с 2024 года представляющая Казахстан, одержала победу во втором круге юниорского Уимблдона, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсменка встретилась с японкой Эни Койке. Из-за дождливой погоды встреча несколько раз прерывалась и растянулась на два дня.

В итоге Жиенбаева выиграла со счетом 6:3, 6:4. В рамках матча соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

В третьем круге казахстанка встретится со словачкой Ренатой Ямриховой, которая занимает второе место в мировом юниорском рейтинге и получила первый номер посева на Уимблдоне-2024.

Также Жиенбаевой предстоит стартовать на травяном турнире Большого шлема в парном разряде. В этой дисциплине она выступит в дуэте с казахстанкой Асылжан Арыстанбековой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.