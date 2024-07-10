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Казахстанская теннисистка вышла в третий круг юниорского Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева
Соня Жиенбаева. Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Теннисистка Соня Жиенбаева, с 2024 года представляющая Казахстан, одержала победу во втором круге юниорского Уимблдона, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсменка встретилась с японкой Эни Койке. Из-за дождливой погоды встреча несколько раз прерывалась и растянулась на два дня.

В итоге Жиенбаева выиграла со счетом 6:3, 6:4. В рамках матча соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

В третьем круге казахстанка встретится со словачкой Ренатой Ямриховой, которая занимает второе место в мировом юниорском рейтинге и получила первый номер посева на Уимблдоне-2024.

Также Жиенбаевой предстоит стартовать на травяном турнире Большого шлема в парном разряде. В этой дисциплине она выступит в дуэте с казахстанкой Асылжан Арыстанбековой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2131962-kazahstanskaya-tennisistka-vyshla-v-tretiy-krug-yuniorskogo-uimbldona/

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