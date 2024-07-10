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Лучший юниор казахстанского тенниса одержал победу в матче Уимблдона

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде среди юниоров Амир Омарханов одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена, который получил 13-й номер посева, на этой стадии стал британец Люк Хупер, попавший в основную сетку благодаря wild card от организаторов.

Омарханов выиграл в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3. Матч продлился 2 часа 12 минут.

В третьем круге 16-летний казахстанец встретится с американцем Кайлом Биганом — первой ракеткой мира среди юниоров. Представитель США во втором круге обыграл француза Томаса Фореля со счетом 6:3, 6:4.

На вечер среды также запланирован матч Омарханова в парном разряде. В этой дисциплине он стартует на Уимблдоне в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2131932-luchshiy-yunior-kazahstanskogo-tennisa-oderzhal-pobedu-na-uimbldone/

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