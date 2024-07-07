Третья ракетка Казахстана выиграла первый одиночный титул в сезоне

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира ITF W15, который прошел в Куршумлия-Бане (Сербия) на грунтовом покрытии, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 472-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях первый номер посева. В финале она встретилась со шведкой Лизой Цаар — четвертой сеяной и 700-й ракеткой планеты.

Куламбаева одержала волевую победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 58 минут.

Для казахстанки это пятый одиночный титул ITF в карьере и первый в нынешнем сезоне. Ранее в 2024 году третья ракетка страны выиграла три трофея в парном разряде.

Напомним, две лучшие теннисистки Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сейчас выступают на Уимблдоне, где дошли до четвертого круга.

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