Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина оформила разгром и вышла в четвертый круг Уимблдона

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Mike Hewitt/Getty Images

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки страны на Уимблдоне выступила Каролина Возняцки. Датчанка — бывший лидер мирового рейтинга, сейчас она занимает в нем 91-е место.

В первом сете Возняцки не смогла выиграть у Рыбакиной ни одного гейма (6:0), второй отрезок завершился со счетом 6:1 в пользу казахстанки.

Встреча длилась всего 58 минут. За это время Рыбакина успела реализовать пять брейк-пойнтов из 11 возможных, допустила три двойных ошибки и восемь раз подала мяч навылет по ходу всей встречи.

В 1/8 финала Уимблдона казахстанка встретится с россиянкой Анной Калинской, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в другом матче дня вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сенсационно обыграла лучшую теннисистку мира Игу Швентек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130183-elena-rybakina-oformila-razgrom-i-vyshla-v-chetvertyy-raund-uimbldona/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie