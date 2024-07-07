Елена Рыбакина оформила разгром и вышла в четвертый круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки страны на Уимблдоне выступила Каролина Возняцки. Датчанка — бывший лидер мирового рейтинга, сейчас она занимает в нем 91-е место.

В первом сете Возняцки не смогла выиграть у Рыбакиной ни одного гейма (6:0), второй отрезок завершился со счетом 6:1 в пользу казахстанки.

Встреча длилась всего 58 минут. За это время Рыбакина успела реализовать пять брейк-пойнтов из 11 возможных, допустила три двойных ошибки и восемь раз подала мяч навылет по ходу всей встречи.

В 1/8 финала Уимблдона казахстанка встретится с россиянкой Анной Калинской, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в другом матче дня вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сенсационно обыграла лучшую теннисистку мира Игу Швентек.

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