Бублик и Шевченко вылетели в первом круге Уимблдона

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко потерпели поражение в первом круге парного разряда Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая и вторая ракетки страны в одиночном разряде выступили на травяном турнире Большого шлема и в дуэте.

В стартовом матче Бублик и Шевченко встретились с индийцем Юки Бхамбри и французом Альбаном Оливетти. Казахстанцы проиграли в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Соперники провели на корте 58 минут.

Бхамбри и Оливетти на следующей стадии встретится с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцем, получившими восьмой номер посева.

Таким образом, Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, так как ранее он вылетел и в первом круге одиночного разряда. Бублик в индивидуальном формате уже пробился в третий круг.

Ранее стало официально известно, что оба казахстанских теннисиста представят страну на Олимпиаде-2024.

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