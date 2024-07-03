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Лучший теннисист Казахстана одержал уверенную победу на Уимблдоне

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Fred Mullane/ISI Photos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона — единственного травяного турнира Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ

Спортсмен, получивший на соревнованиях 23-й номер посева, во втором круге встретился с французом Артуром Казо — 98-й ракеткой мира.

Бублик одержал победу за минимальные три сета с итоговым счетом 6:4, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

За время встречи казахстанец реализовал два брейк-пойнта, выполнил 19 эйсов и допустил четыре двойных ошибки.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (13-й номер рейтинга ATP) и финном Отто Виртаненом (147).

Лучший результат казахстанца на Уимблдоне — выход в четвертый круг. Этого достижения Бублик добился в прошлом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2128587-luchshiy-tennisist-kazahstana-oderzhal-uverennuyu-pobedu-na-uimbldone/

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