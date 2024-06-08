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Первая ракетка Казахстана выиграла международный турнир в Италии

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в битве за титул престижного турнира в итальянском городе Бари, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходил на грунтовом покрытии. Данилина в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой одержали победу в финальном противостоянии над итальянско-мексиканским тандемом спортсменок Анжелика Мораттели и Рената Сарасуа.

Оппонентки провели на корте один час и шесть минут. Битва за титул завершилась победой дуэта Данилиной и Хромачевой в двух сетах с итоговым счетом 6:1, 6:3.

Напомним, сегодня также определилась чемпионка турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". Ее стала первая ракетка мира Ига Швентек, которая в финале одолела обидчицу Рыбакиной Жасмин Паолини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2114406-pervaya-raketka-kazahstana-vyigrala-mezhdunarodnyy-turnir-v-italii/

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