Первая ракетка Казахстана выиграла международный турнир в Италии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в битве за титул престижного турнира в итальянском городе Бари, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходил на грунтовом покрытии. Данилина в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой одержали победу в финальном противостоянии над итальянско-мексиканским тандемом спортсменок Анжелика Мораттели и Рената Сарасуа.

Оппонентки провели на корте один час и шесть минут. Битва за титул завершилась победой дуэта Данилиной и Хромачевой в двух сетах с итоговым счетом 6:1, 6:3.

Напомним, сегодня также определилась чемпионка турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". Ее стала первая ракетка мира Ига Швентек, которая в финале одолела обидчицу Рыбакиной Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.