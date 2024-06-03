Рыбакина взяла реванш у первой ракетки Украины за олимпийскую медаль и вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент NUR.KZ.
В четвертом круге Рыбакина встретилась с представительницей Украины Элиной Свитолиной (19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации). История личных встреч теннисисток составляет три матча, в последний раз они встречались на корте в дуэли за бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио.
Игра "Ролан Гарросе" стала четвертой. Рыбакина взяла реванш у соперницы, обыграв ее по ходу двух сетов с общим счетом 6:4, 6:3. Таким образом, первая ракетка Казахстана стала четвертьфиналисткой турнира.
Матч продолжался один час и 10 минут. За это время Елена успела реализовать пять брейк-поинтов после семи попыток, допустить одну двойную ошибку и пять раз подать мяч навылет.
В 1/4 ей финала предстоит сыграть с победительницей пары Аванесян (Россия) – Паолини (Италия).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2111421-rybakina-vzyala-revansh-u-pervoy-raketki-ukrainy-za-olimpiyskuyu-medal-i-vyshla-v-1-4-finala-rolan-garros/