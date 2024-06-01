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Разгромом завершился матч второй ракетки Казахстана на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление в парном турнире на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка ранее вылетела во втором круге одиночной сетки, уступив испанке Пауле Бадосе. После этого Путинцева стартовала в парном разряде вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Их соперницами по первому кругу стал российский дуэт Анны Калинской и чемпионки Олимпиады-2016 в паре Елены Весниной. Путинцева и ее напарница потерпели разгромное поражение со счетом 3:6, 0:6. Матч продолжался 1 час 20 минут.

В парном турнире "Ролан Гаррос" из казахстанок теперь осталась только Анна Данилина. Первая ракетка страны в этом разряде выступит на соревнованиях вместе с китаянкой Сю Ифань. Их соперницами по первому кругу станут американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова, которые получили пятый номер посева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2110512-razgromom-zavershilsya-match-vtoroy-raketki-kazahstana-na-rolan-garros/

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