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Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уступила на стадии второго круг Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка проводила матч против представительницы Испании Паулы Бадосы. Для спортсменок это была третья встреча между собой. Испанка занимает 139-е место в мировом рейтинге, в то время как Путинцева является 39-й ракеткой мира. Игра длилась два часа и четыре минуты и продлилась три сета. Итоговый счет - 6:4, 1:6, 5:7 - поражение казахстанки.

Напомним, в предыдущем матче Юлия Путинцева разгромила победительницу US Open -2017? американскую теннисистку Слоан Стивенс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2109663-yuliya-putinceva-ne-smogla-probitsya-v-tretiy-krug-rolan-garros/

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