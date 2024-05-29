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Вторая ракетка Казахстана разгромила именитую американку на старте "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Казахстанка Юлия Путинцева с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису — единственном грунтовом турнире Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге соревнований в Париже спортсменка, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встретилась с американкой Слоан Стивенс — 35-й ракеткой планеты и победительницей US Open 2017 года.

Путинцева разгромила соперницу со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 55 минут.

За время встречи казахстанка реализовала все четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Во втором круге она сыграет с победительницей матча между британкой Кэйти Бултер (26-й номер посева) и испанкой Паулой Бадосой.

Напомним, ранее на "Ролан Гаррос" уверенно стартовала и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2108436-vtoraya-raketka-kazahstana-razgromila-imenituyu-amerikanku-na-starte-rolan-garros/

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