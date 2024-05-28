Елена Рыбакина одержала уверенную победу на старте "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки в первом раунде выступила представительница Бельгии Грет Миннен, занимающая 85-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч Рыбакина – Миннен завершился убедительной победой четвертой ракетки мира по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 13 минут. За игру лучшая теннисистка страны успела реализовать шесть брейк-пойнтов из 10 возможных, допустила четыре двойные ошибки и пять раз подала мяч навылет.

Во втором раунде оппоненткой Елены Рыбакиной выступит победительница встречи между нидерландской спортсменкой Аранчей Рус и немкой Анжеликой Кербер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.