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Елена Рыбакина одержала уверенную победу на старте "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Christopher Pike/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки в первом раунде выступила представительница Бельгии Грет Миннен, занимающая 85-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч Рыбакина – Миннен завершился убедительной победой четвертой ракетки мира по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 13 минут. За игру лучшая теннисистка страны успела реализовать шесть брейк-пойнтов из 10 возможных, допустила четыре двойные ошибки и пять раз подала мяч навылет.

Во втором раунде оппоненткой Елены Рыбакиной выступит победительница встречи между нидерландской спортсменкой Аранчей Рус и немкой Анжеликой Кербер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2108211-elena-rybakina-oderzhala-uverennuyu-pobedu-na-starte-rolan-garrosa/

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