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Казахстанские теннисисты прошли жеребьевку "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису — единственного грунтового турнира Большого шлема, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В основной сетке "Ролан Гаррос" выступят две первые ракетки Казахстана — Александр Бублик (19-й номер посева) и Александр Шевченко.

Лучший теннисист страны на старте турнира встретится с одним из победителей квалификации или "лаки-лузером", то есть спортсменом, который сыграет на соревнованиях в случае снятия кого-либо из заявленных участников.

Шевченко в первом круге проведет матч с россиянином Асланом Карацевым. Казахстанец занимает 61-е место в рейтинге ATP, его соперник — 82-е.

Также в основной сетке может принять участие Михаил Кукушкин. Казахстанский теннисист пробился в решающую стадию квалификации и сыграет за место на "Ролан Гаррос" с итальянцем Франческо Маэстрелли.

Ранее также определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по первому кругу Открытого чемпионата Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2106087-kazahstanskie-tennisisty-proshli-zherebevku-rolan-garros/

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