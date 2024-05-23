Лучший теннисист Казахстана вышел в полуфинал турнира во Франции после матча с двумя тай-брейками

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира ATP 250 во французском Лионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена, посеянного под вторым номером, по 1/4 финала соревнований стал россиянин Павел Котов, который занимает 57-е место в мировом рейтинге. Бублик одержал волевую победу со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. За это время казахстанец реализовал пять из восьми брейк-пойнтов, выполнил десять эйсов и допустил восемь двойных ошибок.

За выход в финал Бублик поспорит с французом Джованни Мпетчи Перрикаром — 117-й ракеткой мира.

Ранее лучший теннисист Казахстана и вторая ракетка страны Александр Шевченко прошли жеребьевку "Ролан Гаррос" — единственного в сезоне грунтового турнира Большого шлема.

При этом Шевченко в четверг вылетел с соревнований в Женеве на этом покрытии. В четвертьфинале казахстанец, который занимает 61-е место в рейтинге ATP, со счетом 4:6, 4:6 уступил итальянцу Флавио Коболли — 56-й ракетке мира.

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