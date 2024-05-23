Сборная Казахстана сенсационно вышла на чемпионат мира

Юношеская сборная Казахстана по теннису стала первым полуфиналистом отборочного этапа зоны Азия/Океания на чемпионат мира "Juniors Davis Cup", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В четвертьфинале подопечные Сергея Квака победили одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

Первое очко в копилку команды Казахстана принес Дамир Жалгасбай, который уверенно выиграл у Кэмерона Бертона – 6:3, 6:0. Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы, который разгромил сына двукратного чемпиона турниров «Большого Шлема» Лейтона Хьюитта - Круза Хьюитта со счетом 6:1, 6:0.

Таким образом, осенью сборная Казахстана второй год подряд выступит на финальном этапе юниорского «Кубка Дэвиса» среди игроков до 16 лет.

Завтра, 24 мая, наши ребята в полуфинале будут играть либо с Кореей, либо против Гонконга.

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