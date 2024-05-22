Рыбакина и Соболенко провели совместную тренировку перед стартом "Роллан Гаррос" (видео)

Лучшие теннисистки планеты казахстанка Елена Рыбакина и представительница Беларуси Арина Соболенко провели совместную тренировку перед стартом турнира "Роллан Гаррос", передает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

Теннисистки провели тренировочную игру на центральном корте "Роллан Гарроса", который носит имя в честь Филиппа Шатрие.

На видео вторая ракетка мира Арина Соболенко совершает две подачи Рыбакиной (четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Напомним, что игры основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут с 26 мая по 9 июня текущего года. Действующая обладательница титула – лучшая теннисистка мира Ига Швентек (Польша).

Рыбакина и Соболенко встречались на корте девять раз. Общая статистика работает не в сторону казахстанки, она выиграла всего три встречи. В последний раз они играли друг против друга в полуфинале "тысячника" в Мадриде, тогда со счетом 1:6, 7:5, 7:6 победу завоевала белоруска.

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