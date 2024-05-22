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Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал турнира во Франции

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Sue McKay/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно преодолел стадию 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция), передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в четвертьфинал грунтовых соревнований Бублик провел матч с представителем Австралии Александром Вукичем.

Казахстанец, занимающий 19-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, одержал победу первую победу на турнире, обыграв соперника по ходу двух сетов с общим счетом 6:4, 6:2.

Игра длилась один час и 11 минут. За это время лучший теннисист страны успел реализовать три брейк-пойнта из трех возможных, допустил четыре двойные ошибки и 10 раз подал мяч навылет.

В полуфинале Александру Бублику будет противостоять россиянин Павел Котов (57-е место мирового рейтинга ATP).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2104710-luchshiy-tennisist-kazahstana-uspeshno-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-vo-francii/

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