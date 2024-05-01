Вторая ракетка Казахстана одержал разгромную победу на старте турнира во Франции

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко с разгромной победы стартовал на турнире серии "Masters" во Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, который на данный момент располагается на 59-й позиции в мировом рейтинге мужской ассоциации, выступает на грунтовом турнире во французском городе Экс-Ан-Прованс.

23-летний Александр Шевченко проводил матч против французского спортсмена Грегуара Баррера. 30-летний француз, занимающий 108-е место в рейтинге ATP, смог взять всего лишь четыре гейма в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте один час и девять минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.