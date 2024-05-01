В мужской сетке теннисного турнира в Мадриде случилась главная сенсация

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга, выбил из турнира серии "Мастерс" главного фаворита, третью ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Теннисисты сошлись на четвертьфинальной стадии. Противостояние продлилось три сета и завершилось с итоговым счетом - 4:6, 6:3, 6:2. Рублев и Алькарас провели на грунтовом корте два часа и одну минуту.

За время игры российский теннисист исполнил пять подач навылет и допустил две двойные ошибки.

В полуфинале соревнований ATP 1000 в Испании Андрей Рублев сыграет с победителем противостояния между американским теннисистом Тэйлором Фрицем и аргентинцем Франсиско Черундоло.

Напомним, первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил на стадии 1/8-й россиянину Даниилу Медведеву.

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