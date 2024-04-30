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Лучший теннисист Казахстана проиграл первой ракетке России на турнире в Мадриде

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Fred Mullane/ISI Photos/Getty Images

Казахстанец Александр Бублик потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева в матче четвертого круга грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовый сет в противостоянии первых ракеток своих стран получился очень конкурентным и завершился на тай-брейке. Второй игровой отрезок забрал Медведев. В итоге россиянин выиграл со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Бублик реализовал два из четырех брейк-пойнтов, выполнил два эйса и совершил пять двойных ошибок.

Лучший теннисист Казахстана не сумел повторить свой лучший результат на турнире в Мадриде. В 2021 году на этих соревнованиях он дошел до четвертьфинала.

Медведев же продолжит борьбу за титул. В четвертьфинале четвертая ракетка мира сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и чехом Иржи Легечкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2093825-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-pervoy-raketke-rossii-na-turnire-v-madride/

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