Вторая ракетка Казахстана успешно стартовала на престижном турнире

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу над китаянкой Юань Юэ в первом круге грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу второй ракетки страны, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.

При этом во втором сете Путинцева совершила камбэк, уступая со счетом 0:3. В первом сете она проигрывала 1:2, но затем взяла пять геймов подряд.

Всего за матч казахстанка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет.

Во втором круге Путинцева сыграет с еще одной китаянкой — Чжэн Циньвэнь. Восьмая ракетка мира получила в Мадриде шестой номер посева, из-за чего автоматически прошла стартовую стадию.

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