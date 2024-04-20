Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определилась соперница Елены Рыбакиной по финалу престижного турнира в Германии

Опубликовано:

Украинская теннисистка Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла чешку Маркету Вондроушову в полуфинале грунтового турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменок завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу 27-й ракетки мира. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.

Костюк не имеет статуса сеяной на турнире в Штутгарте. Вондроушова, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, получила шестой номер посева на соревнованиях.

В финале турнира Костюк встретится с четвертой ракеткой планеты Еленой Рыбакиной. Матч начнется в 17:00 по астанинскому времени. Ранее лучшая теннисистка Казахстана выбила из сетки лидера мирового рейтинга польку Игу Швентек.

На официальном уровне Костюк и Рыбакина играли дважды в прошлом сезоне. В матчах на хардовом покрытии спортсменки обменялись победами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088335-opredelilas-sopernitsa-eleny-rybakinoy-po-finalu-prestizhnogo-turnira-v-germanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.