Определилась соперница Елены Рыбакиной по финалу престижного турнира в Германии

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла чешку Маркету Вондроушову в полуфинале грунтового турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.
Встреча спортсменок завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу 27-й ракетки мира. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.
Костюк не имеет статуса сеяной на турнире в Штутгарте. Вондроушова, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, получила шестой номер посева на соревнованиях.
В финале турнира Костюк встретится с четвертой ракеткой планеты Еленой Рыбакиной. Матч начнется в 17:00 по астанинскому времени. Ранее лучшая теннисистка Казахстана выбила из сетки лидера мирового рейтинга польку Игу Швентек.
На официальном уровне Костюк и Рыбакина играли дважды в прошлом сезоне. В матчах на хардовом покрытии спортсменки обменялись победами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088335-opredelilas-sopernitsa-eleny-rybakinoy-po-finalu-prestizhnogo-turnira-v-germanii/