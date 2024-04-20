Определилась соперница Елены Рыбакиной по финалу престижного турнира в Германии

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла чешку Маркету Вондроушову в полуфинале грунтового турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменок завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу 27-й ракетки мира. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.

Костюк не имеет статуса сеяной на турнире в Штутгарте. Вондроушова, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, получила шестой номер посева на соревнованиях.

В финале турнира Костюк встретится с четвертой ракеткой планеты Еленой Рыбакиной. Матч начнется в 17:00 по астанинскому времени. Ранее лучшая теннисистка Казахстана выбила из сетки лидера мирового рейтинга польку Игу Швентек.

На официальном уровне Костюк и Рыбакина играли дважды в прошлом сезоне. В матчах на хардовом покрытии спортсменки обменялись победами.

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