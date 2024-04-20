Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина обыграла польку Игу Швентек в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Матч первого и четвертого номеров посева завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Рыбакиной. Соперницы провели на корте 2 часа 49 минут.

Казахстанка выполнила 10 эйсов, тогда как полька — ни одного. Также Рыбакина реализовала три из 18 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.

Казахстанская теннисистка одержала четвертую победу над Швентек на официальных турнирах. В нынешнем сезоне они ранее пересеклись в финале соревнований в Дохе, где сильнее была первая ракетка мира.

В матче за титул в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и чешкой Маркетой Вондроушовой (шестой номер посева).

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