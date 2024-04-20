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"Мне нужно оставаться реалисткой": Рыбакина – о матче с первой ракеткой мира

Опубликовано:

Ига Швентек и Елена Рыбакина
Ига Швентек и Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свою следующую игру против первой ракетки мира Иги Швентек, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Рыбакина и Швентек встретятся в эту субботу в рамках полуфинального матча турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия).

"Конечно, с Игой всегда тяжело играть. Я чувствую, что мы всегда доводим друг друга до предела возможностей… Ига стартовала в сезоне очень активно, и, думаю, мне нужно продолжать в таком же духе.

Играть с ней приятно. Конечно, хочу победить, но мне нужно и оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте. Возможно, сейчас она фаворитка матча, но я тоже хорошо играю, подаю, двигаюсь, поэтому у меня тоже есть шансы. Поэтому я просто счастлива сыграть с ней", – заявила казахстанка.

Напомним, в четвертьфинале Елене удалось одержать победу над топовой итальянкой Ясмине Паолини (14-е место в рейтинге WTA) и впервые в карьере выйти в 1/2 финала данного турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088140-mne-nuzhno-ostavatsya-realistkoy-rybakina-o-matche-s-pervoy-raketkoy-mira/

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