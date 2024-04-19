Рыбакина получила шанс взять реванш у первой ракетки мира за поражение в финале престижного турнира

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде казахстанка Елена Рыбакина встретится в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте с Игой Швентек, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня в рамках стадии 1/4 финала данного турнира Рыбакина одержала победу над итальянкой Ясмине Паолине с итоговым счетом 6:3, 5:7, 6:3.

В другой четвертьфинальной паре Швентек, которая является действующей лучшей теннисисткой мира, одержала победу над британкой Эммой Радукану.

Очередной матч между Еленой Рыбакиной и первой ракеткой мира состоится уже завтра, в 17:00 по казахстанскому времени. В последней очной встрече Ига Швентек победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар), который состоялся 17 февраля текущего года.

Также добавим, что в общей статистике личных встреч лидирует казахстанская спорстменка, она одержала 3 победы в пяти матчах.

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