Рыбакина получила шанс взять реванш у первой ракетки мира за поражение в финале престижного турнира

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде казахстанка Елена Рыбакина встретится в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте с Игой Швентек, сообщает NUR.KZ.
Напомним, что сегодня в рамках стадии 1/4 финала данного турнира Рыбакина одержала победу над итальянкой Ясмине Паолине с итоговым счетом 6:3, 5:7, 6:3.
В другой четвертьфинальной паре Швентек, которая является действующей лучшей теннисисткой мира, одержала победу над британкой Эммой Радукану.
Очередной матч между Еленой Рыбакиной и первой ракеткой мира состоится уже завтра, в 17:00 по казахстанскому времени. В последней очной встрече Ига Швентек победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар), который состоялся 17 февраля текущего года.
Также добавим, что в общей статистике личных встреч лидирует казахстанская спорстменка, она одержала 3 победы в пяти матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088107-rybakina-poluchila-shans-vzyat-revansh-u-pervoy-raketki-mira-za-porazhenie-v-finale-prestizhnogo-turnira/