Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над итальянкой Ясмине Паолине и вышла в полуфинал турнира серии WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

В четвертьфинальной схватке четвертая ракетка мира из Казахстана обыграла 14-й номер мирового рейтинга Ясмине Паолини. Встреча продлилась три сета и завершилась с итоговым счетом - 6:3, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на немецком корте 2 часа и 10 минут. Елена впервые в своей карьере пробилась на данном турнире в полуфинальную стадию.

За выход в финал чемпионка Уимлдона поборется с победительницей противостояния между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек и 303-м номером мирового рейтинга, британкой Эммой Радукану.

Напомним, в предыдущем матче Елена Рыбакина оказалась сильнее российской теннисистки Вероники Кудерметовой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2088005-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-500/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.