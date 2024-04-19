Елена Рыбакина впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над итальянкой Ясмине Паолине и вышла в полуфинал турнира серии WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

В четвертьфинальной схватке четвертая ракетка мира из Казахстана обыграла 14-й номер мирового рейтинга Ясмине Паолини. Встреча продлилась три сета и завершилась с итоговым счетом - 6:3, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на немецком корте 2 часа и 10 минут. Елена впервые в своей карьере пробилась на данном турнире в полуфинальную стадию.

За выход в финал чемпионка Уимлдона поборется с победительницей противостояния между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек и 303-м номером мирового рейтинга, британкой Эммой Радукану.

Напомним, в предыдущем матче Елена Рыбакина оказалась сильнее российской теннисистки Вероники Кудерметовой.

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