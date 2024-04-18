Елена Рыбакина обыграла топовую россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передает NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки Казахстана в матче за выход в четвертьфинал выступила российская спортсменка Вероника Кудерметова (19-е место в рейтинге Женской теннисной организации).

Рыбакиной удалось одержать победу в плотной борьбе по ходу трех сетов с общим счетом 7:6, 1:6, 6:4. В следующей стадии казахстанке будет противостоять победительница пары Жасмин Паолини – Онс Жабер.

В матче с Кудерметовой лучшая Елена совершила шесть брейк-поинтов из 11 возможных, допустила три двойных ошибки, а также девять раз подала мяч навылет. Игр продолжалась два часа и 33 минуты.

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