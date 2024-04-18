Елена Рыбакина обыграла топовую россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передает NUR.KZ.
Соперницей первой ракетки Казахстана в матче за выход в четвертьфинал выступила российская спортсменка Вероника Кудерметова (19-е место в рейтинге Женской теннисной организации).
Рыбакиной удалось одержать победу в плотной борьбе по ходу трех сетов с общим счетом 7:6, 1:6, 6:4. В следующей стадии казахстанке будет противостоять победительница пары Жасмин Паолини – Онс Жабер.
В матче с Кудерметовой лучшая Елена совершила шесть брейк-поинтов из 11 возможных, допустила три двойных ошибки, а также девять раз подала мяч навылет. Игр продолжалась два часа и 33 минуты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2087306-elena-rybakina-obygrala-topovuyu-rossiyanku-i-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-germanii/