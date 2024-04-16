Стала известна соперница Рыбакиной по второму кругу WTA 500

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой в матче второго круга турнира серии WTA 500 в немецком Штуттгарте, передает NUR.KZ.

В первом круге Кудерметова, занимающая 19-ю строчку в рейтинге WTA, победила в трех сетах чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (24 WTA). Итоговый счет - 5:7, 6:4, 6:4 в пользу российской теннисистки. Таким образом, Кудерметова вышла в 1/8-ю финала, где встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Казахстанка стартует на данных соревнованиях со второго круга. Матч "Рыбакина - Кудерметова" пройдет завтра.

Напомним, последний турнир, в котором Рыбакина принимала участие был финал тысячника в Майами. Тогда, Елена уступила американке Даниэль Коллинз.

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