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Стала известна соперница Рыбакиной по второму кругу WTA 500

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: gettyimages.com

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой в матче второго круга турнира серии WTA 500 в немецком Штуттгарте, передает NUR.KZ.

В первом круге Кудерметова, занимающая 19-ю строчку в рейтинге WTA, победила в трех сетах чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (24 WTA). Итоговый счет - 5:7, 6:4, 6:4 в пользу российской теннисистки. Таким образом, Кудерметова вышла в 1/8-ю финала, где встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Казахстанка стартует на данных соревнованиях со второго круга. Матч "Рыбакина - Кудерметова" пройдет завтра.

Напомним, последний турнир, в котором Рыбакина принимала участие был финал тысячника в Майами. Тогда, Елена уступила американке Даниэль Коллинз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2085605-stala-izvestna-sopernitsa-rybakinoy-po-vtoromu-krugu-wta-500/

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