Елена Рыбакина потерпела второе поражение подряд в финале престижного турнира в США

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в финальной игре турнира категории WTA 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.
Соперницей казахстанки в матче за трофей выступила представительница США Даниэль Коллинз, занимающая 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Отметим, что первая ракетка страны находится на четвертой позиции мирового рейтинга.
Рыбакина проиграла по сумме двух сетов с общим счетом 7:5, 6:3.
Матч продолжался два часа и три минуты. За это время четвертая ракетка мира из Казахстана смогла завершить четыре брейк-поинта из семи возможных, пять раз подала мяч навылет и не допустила ни одной двойной ошибки по ходу встречи.
Для Рыбакиной это второе поражение подряд на турнире в Майами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2076015-elena-rybakina-poterpela-vtoroe-porazhenie-podryad-na-prestizhnom-turnire-v-ssha/