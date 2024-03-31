Елена Рыбакина потерпела второе поражение подряд в финале престижного турнира в США

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в финальной игре турнира категории WTA 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки в матче за трофей выступила представительница США Даниэль Коллинз, занимающая 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Отметим, что первая ракетка страны находится на четвертой позиции мирового рейтинга.

Рыбакина проиграла по сумме двух сетов с общим счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался два часа и три минуты. За это время четвертая ракетка мира из Казахстана смогла завершить четыре брейк-поинта из семи возможных, пять раз подала мяч навылет и не допустила ни одной двойной ошибки по ходу встречи.

Для Рыбакиной это второе поражение подряд на турнире в Майами.

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