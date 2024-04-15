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"Даже без Рыбакиной у нас были шансы на победу": Федерация тенниса прокомментировала выступление сборной

Опубликовано:

Вице-президент Казахстанской федерации тенниса Диас Доскараев
Вице-президент Казахстанской федерации тенниса Диас Доскараев. Фото: ktf.kz

Вице-президент Казахстанской федерации тенниса Диас Доскараев подвел итоги выступления женской сборной в квалификации "Кубка Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Женская сборная Казахстана по теннису уступила в очном противостоянии Японии и не смогла пробиться в финальную стадию командного чемпионата мира.

"Горечь поражения, конечно, присутствует. Даже играя без лидера команды Елены Рыбакиной, у нас были шансы на итоговую победу. В феврале наша мужская сборная доказала в Аргентине, когда была в шаге от победы, что и без первых номеров команды можно биться. Здесь в первый игровой день Юлия Путинцева могла «зацепиться» за матч во втором сете в поединке против Наоми Осаки. У Анны Данилиной не сложилось в одиночке, но счет не отображает характера той игры.
Во второй день надеялись, что Юлия развернёт ход противостояния, сократит отставание и даст возможность Жибек Куламбаевой выйти против Осаки. Это командное соревнование,  здесь всё может быть. Мы надеялись, что будет и решающий матч, на пару настраивались очень сильно. В целом, команда выложилась, игроки сделали всё возможное - это я вам заявляю ответственно. Играть на выезде всегда непросто, тем более против такой сильной команды, как Япония", - заявил Доскараев.

Отметим, помимо Данилиной и Куламбаевой, сборную Казахстана в Токио представляли Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Аружан Сагандыкова. Первая ракетка страны Елена Рыбакина пропустила матчевую встречу ради подготовки к Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2085200-dazhe-bez-rybakinoy-u-nas-byli-shansy-na-pobedu-federatsiya-tennisa-prokommentirovala-vystuplenie-sbornoy/

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