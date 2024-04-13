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Казахстанские теннисистки одержали победу в матче с Японией

Опубликовано:

Зарина Дияс, Анна Данилина, Аружан Сагандыкова, Жибек Куламбаева, Юлия Путинцева и Юрий Щукин (слева направо)
Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Женская сборная Казахстана по теннису избежала "сухого" поражения в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг (аналог командного чемпионата мира) с Японией, передает NUR.KZ.

Противостояние национальных сборных прошло в Токио на хардовом покрытии. В парной встрече Анна Данилина и Жибек Куламбаева обыграли Эну Сибахару и Сюко Аояму со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 1:0 (11:9).

Однако ранее сборная Казахстана потеряла шансы на выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после трех поражений от японок. По итогам парной встречи окончательный счет стал 3-1 в пользу хозяек матча.

Помимо Данилиной и Куламбаевой, сборную Казахстана в Токио представляли Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Аружан Сагандыкова. Первая ракетка страны Елена Рыбакина пропустила матчевую встречу ради подготовки к Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2084213-kazahstanskie-tennisistki-oderzhali-pervuyu-pobedu-v-matche-so-sbornoy-yaponii/

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