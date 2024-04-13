Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в финальную стадию командного чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по теннису не смогла преодолеть квалификацию Кубка Билли Джин Кинг — аналога чемпионата мира среди команд, передает NUR.KZ.

Путевку в финальную стадию представительницы республики оспаривали с Японией. Противостояние проходило в Токио на хардовом покрытии.

После двух поражений в первый день сборная Казахстана лишилась шансов отыграться в субботу. Юлия Путинцева в одиночной встрече уступила Нао Хибино со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Таким образом, Япония повела 3-0 и гарантировала себе выход в финальную стадию, так как в программе квалификационного противостояния осталось только два матча — одиночный и парный.

Сборная Казахстана впервые за три года не смогла пробиться в решающий этап Кубка Билли Джин Кинг. При этом в Токио за команду не играет Елена Рыбакина. Тренерский штаб решил предоставить первой ракетке страны дополнительное время для подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.

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