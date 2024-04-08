Казахстанский теннисист занял рекордное место в своей карьере

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов после победы на престижном турнире в Португалии узнал позицию в обновленном рейтинге ATP, передает NUR.KZ.

Мужская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг в одиночном и парном разрядах.

Среди казахстанских теннисистов Александр Недовесов добился наибольшего успеха. Спортсмен поднялся на пять позиций и теперь располагается на 39-й строчке. Лидером же в этом рейтинге является индийский теннисист Рохан Бопанна, на втором месте располагается австралиец Мэттью Эбден. Тройку лучших замыкает представитель Хорватии Иван Додига.

Что касается одиночного разряда, то первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает удерживать 18-ю позицию. Александр Шевченко поднялся на одну строчку и теперь располагается на 55-м месте.

Напомним, вчера, Александр Недовесов в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром стали чемпионами турнира категории ATP 250 в Португалии.

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