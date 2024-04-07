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Казахстанский теннисист стал чемпионом крупного турнира в Португалии

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Александр Недовесов и Гонсало Эскобар
Александр Недовесов и Гонсало Эскобар: Carlos Rodrigues/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром стали чемпионами турнира категории ATP 250 в Португалии, передает NUR.KZ.

В финале казахстанско-эквадорскому коллективу противостоял дуэт французов Фабьен Ребуль и Садио Думбия. Недовесову и Эксобару удалось одержать победу по ходу двух сетов с общим счетом 7:5, 6:2.

Финальная встреча продолжалась один час и 41 минуту. За это время пара с участием казахстанца завершила 11 брейк-поинтов из 13 возможных, допустила четыре двойных ошибки и один раз подала мяч навылет по ходу игры.

Отметим, что для Александра Недовесова и Гонсало Эскобара это второй трофей подряд в текущем сезоне. В конце прошлого месяца теннисисты стали чемпионами турнира в испанской Жироне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2080415-kazahstanskiy-tennisist-stal-chempionom-krupnogo-turnira-v-portugalii/

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