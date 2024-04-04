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Первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Опубликовано:

Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: Mark Brown/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов пробился в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в португальском Эшториале, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Казахстанский теннисист в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал уверенную победу над аргентино-испанской парой Педро Качин/Педро Мартинез . Счет в двух сетах - 6:3, 6:2. Александр и Гонсало вышли в четвертьфинал.

Их соперники по следующей стадии определятся в поединке Владя Корня (Румыния) и Петра Ноуза (Чехия) с дуэтом Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия).

Напомним, первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов стал победителем турнира серии "Челленджер" в испанской Жироне, который прошел на грунтовом покрытии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2078831-pervaya-raketka-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-v-portugalii/

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