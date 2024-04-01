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Казахстанский теннисист выиграл первый титул в сезоне

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов стал победителем турнира серии "Челленджер" в испанской Жироне, который прошел на грунтовом покрытии, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступал на соревнованиях вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром. Дуэт был посеян под первым номером.

В финале Недовесов и Эскобар обыграли французов Жонатана Эйссерика и Альбано Оливетти со счетом 7:6 (7:1), 6:4. Матч продлился 1 час 43 минуты.

Для казахстанца титул стал первым в сезоне. Ранее в 2024 году он вместе с Эскобаром дошел до финала турнира ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе.

Всего Недовесов за карьеру в парном разряде выиграл два титула уровня ATP и 38 "Челленджеров". В обновленном мировом рейтинге 37-летний казахстанец занимает 44-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2076950-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-pervyy-titul-v-sezone/

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