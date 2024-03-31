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"Она монстр": чемпионка турнира в Майами – о финальной игре против Рыбакиной

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Даниэль Коллинз и Елена Рыбакина
Даниэль Коллинз и Елена Рыбакина: Elsa/Getty Images

Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о победе над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира категории WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ.

Напомним, в финале американского "тысячника" Коллинз обыграла Рыбакину в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

"Было тяжело. Елену нелегко сломать. Эти ее мощные подачи... Она монстр — для всех. И мне пришлось быть очень терпеливой. Мне нужно было поставить перед собой цели, у меня должен был быть план. Я действительно много думала о тактическом и техническом плане, и это помогло мне вернуться на высокий уровень.

Я много играла в теннис, была в финалах, но ничего похожего никогда не испытывала. Я играла в своем родном штате на турнире, который смотрела в детстве по телевизору. Мне пришлось очень много работать, чтобы быть здесь. Так приятно выйти и чувствовать, что играешь перед тысячами своих друзей.

Атмосфера была невероятной. Правда, я никогда не испытывала ничего подобного", —цитирует Коллинз Prosports.kz.

Ранее стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал данного турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2076237-ona-monstr-chempionka-turnira-v-mayami-o-finalnoy-igre-protiv-rybakinoy/

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