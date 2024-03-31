Стало известно, сколько Елена Рыбакина заработала за выход в финал турнира в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина получит более полумиллиона долларов США за выступление на турнире в Майами, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportskeeda.
На соревнованиях серии WTA 1000 спортсменка дошла до финала. В решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинз и второй год подряд остановилась в шаге от титула в Майами.
По данным официального сайта WTA, призовой фонд турнира равен почти 8,8 млн долларов. Источник сообщает, что проигравшая в финале получит 585 тысяч долларов (около 260 млн тенге по нынешнему курсу). Чемпионка соревнований заработала 1,1 млн долларов.
Финал турнира в Майами стал для Рыбакиной четвертым в сезоне. Ранее казахстанка выиграла титулы в Брисбене и Абу-Даби и уступила в решающем матче в Дохе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2076192-stalo-izvestno-skolko-elena-rybakina-zarabotala-za-vyhod-v-final-turnira-v-ssha/